Neymar fa sperare la Juve | ha qualcosa da farsi perdonare Video

La Juve ha bisogno di rafforzarsi sempre di più e Neymar sarebbe un colpo da sogno per i bianconeri, con il brasiliano che è stato letale. La Juventus della prossima stagione dovrà rialzarsi in maniera sempre più importante, in particolar modo perché l'obiettivo deve essere senza ombra di dubbio quello di riuscire a tornare a lottare per il campionato, per questo motivo arrivare a un giocatore del livello straordinario di Neymar sarebbe sicuramente un colpo da sogno, ma tutto non è per nulla semplice, anche perché il brasiliano è stato uno di quelli che ha fatto più male ai bianconeri negli ultimi anni. Neymar Paris Saint Germain (Ansa Foto)Ci sono dei momenti in cui non ci si deve rendersi conto che si deve fare il grande salto di qualità, con la Juventus che ha bisogno di acquistare ...

