(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA -in clinica Paideia poco prima delle 8. Puntale, puntualissimo il brasiliano che si è subito lanciato in un "Lazio" prima di entrare nella struttura sanitaria. Seconda tappa ...

Pubblicità

tvdellosport : ???? LAZIO, ECCO MARCOS ANTONIO È atterrato da pochi minuti a Fiumicino Marcos Antonio. Il centrocampista, classe 2… - DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - DiMarzio : #Lazio, #MarcosAntonio atteso domattina a #Roma: la conferma sui social del giocatore - pasqualinipatri : PAIDEIA | L’arrivo di Marcos Antonio per le visite di idoneità – VIDEO - LALAZIOMIA : Marcos Antonio fa le visite mediche: “Forza Lazio!” -

ROMA -in clinica Paideia poco prima delle 8. Puntale, puntualissimo il brasiliano che si è subito lanciato in un "Forza Lazio" prima di entrare nella struttura sanitaria. Seconda tappa della ......un contratto annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN CEESAY (LECCE) dallo Zurigo L'attaccante gambiano è stato vice - capocannoniere dell'ultimo campionato svizzero(...RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio è un nuovo giocatore della Lazio. Il brasiliano è il primo acquisto estivo della società biancoceleste. Solo ieri è atterrato a Fiumicino e già è stato travolto ...Il nuovo arrivo biancoceleste si è presentato in clinica Paideia poco prima delle 8: test clinici, poi il ritorno in Brasile ...