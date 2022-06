Macron in un vicolo cieco: salta il consiglio dei ministro. È costretto a trattare con Marine Le Pen (Di martedì 21 giugno 2022) Il terremoto politico francese potrebbe portare il presidente Macron, uscito con le ossa rotte dal voto di domenica, a fare patti con “il diavolo”. Ad allearsi cioè con Marine Le Pen per gestire l’inevitabile ingovernabilità che si prospetta all’orizzonte. Impasse per Macron che perde 105 deputati Fino a metà maggio, l’ipotesi di non avere la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale (meno di 289 deputati su 577), non era nemmeno presa in considerazione dalla Macronia. I più pessimisti avevano pronosticato circa 300 deputati per Ensemble! Invece le urne hanno decretato una sonora sconfitta di proporzioni inimmaginabili. Macron e suoi partner si sono ritrovati con 105 deputati in meno rispetto al 2017. Una sconfitta che brucia e che fa balzare in avanti la Nupes, l‘alleanza delle sinistre di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Il terremoto politico francese potrebbe portare il presidente, uscito con le ossa rotte dal voto di domenica, a fare patti con “il diavolo”. Ad allearsi cioè conLe Pen per gestire l’inevitabile ingovernabilità che si prospetta all’orizzonte. Impasse perche perde 105 deputati Fino a metà maggio, l’ipotesi di non avere la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale (meno di 289 deputati su 577), non era nemmeno presa in considerazione dallaia. I più pessimisti avevano pronosticato circa 300 deputati per Ensemble! Invece le urne hanno decretato una sonora sconfitta di proporzioni inimmaginabili.e suoi partner si sono ritrovati con 105 deputati in meno rispetto al 2017. Una sconfitta che brucia e che fa balzare in avanti la Nupes, l‘alleanza delle sinistre di ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Macron in un vicolo cieco: salta il consiglio dei ministro. È costretto a trattare con Marine Le Pen - Lo_Scoglionato : I 3 coglioni si sono introdotti nel vicolo cieco del fanatico nazista. #Scholz #Macron #Draghi #Zelensky - The_Leegend99 : RT @frncsc_cnt: Comunque Draghi sembra un gangster, o uno che comunque non vorrei trovare nel mio stesso vicolo di notte. Macron un attore… - MARIACL55153721 : RT @GiocatricePerTE: GRAZIE A #Draghi #Macron e #Scholz SIAMO IN UN VICOLO CIECO : LA #GuerraRusiaUcrania NON FINISCE PIÙ. - GiocatricePerTE : RT @GiocatricePerTE: GRAZIE A #Draghi #Macron e #Scholz SIAMO IN UN VICOLO CIECO : LA #GuerraRusiaUcrania NON FINISCE PIÙ. -