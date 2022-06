M5S, Grillo: “Chi non crede nelle regole gioco lo dica” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà”. Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog. “Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro ‘ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati via. Scusate se sono così drastico, ma è vero’. La sua Apple è oggi diventata la più grande impresa del mondo e la Silicon Valley resta la culla dell’innovazione tecnologica. Ma nella vicina Arizona c’è anche una foresta pietrificata da milioni di anni”, si legge ancora. “Siamo tutti qui per ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Qualcuno nonpiùdel? Che locon coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà”. Lo scrive Beppein un post sul suo blog. “Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro ‘ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati via. Scusate se sono così drastico, ma è vero’. La sua Apple è oggi diventata la più grande impresa del mondo e la Silicon Valley resta la culla dell’innovazione tecnologica. Ma nella vicina Arizona c’è anche una foresta pietrificata da milioni di anni”, si legge ancora. “Siamo tutti qui per ...

