Isola 2022, scoppia la pace tra Lory Del Santo e Marco Cucolo: ma il ritorno di fiamma non piace a tutti (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine, Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati insieme. Dopo le incomprensioni giunte a seguito dell'eliminazione di Lory e il suo malumore, Marco è riuscito in qualche modo a farsi comprendere ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Alla fine,Delsono tornati insieme. Dopo le incomprensioni giunte a seguito dell'eliminazione die il suo malumore,è riuscito in qualche modo a farsi comprendere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : COMUNALI | L'avventura politica di Mario #Adinolfi è naufragata prima di raggiungere Ventotene. Candidato sindaco n… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 21/06/2022 — Ascolti italiani di lunedì 20 giugno 2022: 2,6 milioni (16,3%) per il film Wonder; 2… - zazoomblog : Alvin: “Io e Ilary Blasi? Quest’Isola ha scoperchiato le nostre personalità” - #Alvin: #Ilary #Blasi? #Quest’Isola - zazoomblog : VIDEO - Ilary Blasi in rosso per la semifinale dell’Isola. Poi tappa brioche - #VIDEO #Ilary #Blasi #rosso - Quellochetutti1 : #lorydelsanto racconta la prima notte dopo l' #isola con #MarcoCucolo Lui ha fatto una cosa davvero inaspettata! Qu… -