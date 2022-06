Indagato De Laurentiis, la nota della procura: “Provvedimenti richiesti dalla Francia” (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio De Laurentiis è stato Indagato per falso in bilancio dalla procura di Napoli, per chiarire la questione sull’affare Osimhen. Il Napoli ha acquistato Osimhen nel 2020 inserendo nella trattativa Karnezis oltre ai giovani Manzi, Liguori e Palmieri valutati 20 milioni di euro. Proprio su questa vicenda si vuole fare chiarezza. Secondo quanto riferisce La Stampa: “Il trasferimento del calciatore professionista era già stato oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Juridictions Interrégionales Spécialisées del tribunale giudiziario di Lilla, e ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche nell’ufficio giudiziario napoletano“. Anche la procura di Napoli ha diramato una nota ufficiale sull’indagine ai danni Aurelio De ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Aurelio Deè statoper falso in bilanciodi Napoli, per chiarire la questione sull’affare Osimhen. Il Napoli ha acquistato Osimhen nel 2020 inserendo nella trattativa Karnezis oltre ai giovani Manzi, Liguori e Palmieri valutati 20 milioni di euro. Proprio su questa vicenda si vuole fare chiarezza. Secondo quanto riferisce La Stampa: “Il trasferimento del calciatore professionista era già stato oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parteJuridictions Interrégionales Spécialisées del tribunale giudiziario di Lilla, e ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche nell’ufficio giudiziario napoletano“. Anche ladi Napoli ha diramato unaufficiale sull’indagine ai danni Aurelio De ...

