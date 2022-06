Incidente a Cislago: ha un malore e si schianta contro una recinzione (Di martedì 21 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è sfiorata la tragedia, nella tarda mattinata di oggi, alla frazione Massina di Cislago: una donna 45enne residente in zona, a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro un muro di cinta e terminando la folle corsa contro il marciapiede di via San Giulio. Sul posto, dato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è sfiorata la tragedia, nella tarda mattinata di oggi, alla frazione Massina di: una donna 45enne residente in zona, a causa di un, ha perso illlo del veicolo andando ad impattareun muro di cinta e terminando la folle corsail marciapiede di via San Giulio. Sul posto, dato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

