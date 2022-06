I dati della pirateria audiovisiva nel 2021, De Siervo: "La Serie A ha perso un miliardo in quattro anni, ora basta" (Di martedì 21 giugno 2022) “Dobbiamo parlare di un miliardo di euro perso in quattro anni per colpa della pirateria. Nell’anno del Covid poi abbiamo perso un altro miliardo e mezzo di euro per la pandemia. Questo è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 21 giugno 2022) “Dobbiamo parlare di undi euroinper colpa. Nell’anno del Covid poi abbiamoun altroe mezzo di euro per la pandemia. Questo è...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - ChiariJerta : @GiudittaPal @tota__976 @VivoLibera Che caso: ogni suo post a riguardo solo a sfavore della Russia mai una citazion… - magisterlud1 : la povertà sintattica dei #grillini presenti e passati eè seconda solo a quella argomentativa, imbarazzante ascolta… - zazoomblog : I dati della pirateria audiovisiva nel 2021 De Siervo: La Serie A ha perso un miliardo in quattro anni ora basta. -… - fisco24_info : Covid, ultimi dati. In Italia altri 62.704 casi (+58,8% in 7 giorni) e 62 vittime: I dati del ministero della Salut… -