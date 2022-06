(Di martedì 21 giugno 2022)attendere ancora per vedere la fine della sua storia giudiziaria. I giudici del tribunale di Mansura hanno infatti deciso per unaggiornamento delal 27, come dichiarato dalloegiziano dell’università di Bologna. “Oggi hanno solo preso la mia carta d’identità, mi hanno fatto uscire, mi hanno detto di aspettare: sono stato là per due ore senza avere idea di cosa stesse succedendo. Poi mi hanno detto che (l’udienza) è stata rinviata al 27”, ha precisatoparlando ai giornalisti davanti al Palazzo di Giustizia. All’udienza di stamattina erano presenti, come quasi sempre dall’arresto del giovane all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020, i rappresentanti di Italia, Ue, Usa ...

Egitto, nuovo rinvio del processo a Patrick Zaki: lo studente dovrà tornare in aula il 27 settembre Dopo oltre due mesi riprende a Mansura, in Egitto, il processo contro Patrick Zaki, il 31enne confinato in Patria dal 2020.Il decreto stabilisce di acquistare due nuove navi rigassificatrici ... e via nave da Israele, attraverso l'Egitto, e dal Qatar, che è già il primo paese fornitore di gas naturale liquefatto ...