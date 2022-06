Dynasties II - L’avventura della Vita: da stasera su Rete4 il documentario-evento della BBC (Di martedì 21 giugno 2022) Da stasera su Rete4, in prima serata, va in onda Dynasties II - L'avventura della Vita, il documentario-evento, in 3 puntate, firmato dalla BBC. Il documentario-evento firmato BBC Dynasties II - L'avventura della Vita approda sulla nostra TV, da stasera su Rete4 alle 21:20, con tre appuntamenti in onda in prima serata. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie. La serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) Dasu, in prima serata, va in ondaII - L'avventura, il, in 3 puntate, firmato dalla BBC. Ilfirmato BBCII - L'avventuraapproda sulla nostra TV, dasualle 21:20, con tre appuntamenti in onda in prima serata. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie. La serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni ...

