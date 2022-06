Donna positiva partorisce regolarmente all’ospedale di Corleone (Di martedì 21 giugno 2022) Corleone – Riscontrata positiva al Covid 19 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Dei Bianchi di Corleone dove si era recata per le contrazioni, ha poi partorito in sicurezza nel punto nascita della struttura. La signora, primipara alla 40esima settimana di gravidanza, è stata ricoverata e poi sottoposta a taglio cesareo nel rispetto dei nuovi protocolli che stabiliscono come ogni ospedale provveda autonomamente alla gestione del paziente acuto covid positivo che arrivi al pronto soccorso. Al “Dei Bianchi” di Corleone è stata creta un’area dedicata ad accesso controllato con percorsi di sanificazione adeguati per il parto e per la degenza. “Mamma e neonato – ha spiegato il Direttore del Dipartimento Salute della Famiglia, Giuseppe Canzone – stanno bene e sono stati posti in isolamento e in sicurezza. È stato attuato, in ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 21 giugno 2022)– Riscontrataal Covid 19 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Dei Bianchi didove si era recata per le contrazioni, ha poi partorito in sicurezza nel punto nascita della struttura. La signora, primipara alla 40esima settimana di gravidanza, è stata ricoverata e poi sottoposta a taglio cesareo nel rispetto dei nuovi protocolli che stabiliscono come ogni ospedale provveda autonomamente alla gestione del paziente acuto covid positivo che arrivi al pronto soccorso. Al “Dei Bianchi” diè stata creta un’area dedicata ad accesso controllato con percorsi di sanificazione adeguati per il parto e per la degenza. “Mamma e neonato – ha spiegato il Direttore del Dipartimento Salute della Famiglia, Giuseppe Canzone – stanno bene e sono stati posti in isolamento e in sicurezza. È stato attuato, in ...

