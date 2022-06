Digitale terrestre, cambiano le frequenze di alcune emittenti campane: ecco quali sono (Di martedì 21 giugno 2022) Digitale terrestre in Campania: entro il 30 giugno alcuni canali cambieranno frequenza e di conseguenza la numerazione. In caso di problemi bisogna semplicemente risintonizzare la tv o il decoder. Anche in Campania stanno entrando in vigore le nuove frequenze di alcune emittenti locali sul Digitale terrestre, per un percorso che si completerà entro il 30 Leggi su 2anews (Di martedì 21 giugno 2022)in Campania: entro il 30 giugno alcuni canali cambieranno frequenza e di conseguenza la numerazione. In caso di problemi bisogna semplicemente risintonizzare la tv o il decoder. Anche in Campania stanno entrando in vigore le nuovedilocali sul, per un percorso che si completerà entro il 30

Pubblicità

RaffaelloRacchi : @annapaolasanna Vorrei sapere che ca...o ha inventato il digitale terrestre - CordioliMirco : RT @doluccia16: Accendo tv e vedo Zelensky che rompe le ???? perché vuole soldi ed armi. L'ho mandato affankulo via digitale terrestre. - gabrielemazzar1 : RT @doluccia16: Accendo tv e vedo Zelensky che rompe le ???? perché vuole soldi ed armi. L'ho mandato affankulo via digitale terrestre. - graziellaciccon : RT @intuslegens: Ragazzi, tutti a guardare #Borgonovo su #Byoblu1984, lo stanno dando adesso sul canale 262 del digitale terrestre. Facciam… - tvdigitaldivide : Arriva il nuovo digitale terrestre! E tu sei pronto per lo Switch Off? Ma se non si vedono più alcuni canali Medias… -