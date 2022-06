Cosa fare in caso di divorzio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 giugno 2022) La prosecuzione della vita di coppia spesso diventa impossibile per marito e moglie, i quali decidono di mettere fine alla propria relazione. Un primo step concerne l’avvio della procedura di separazione, come prevede il nostro ordinamento e solo in un secondo momento si può pensare al. A tal proposito per non sbagliare, è importante seguire i giusti passi. Vediamo ad ogni modo nel dettaglio , quali sono le tipologie diposte in essere in Italia e perché è importante scegliere un bravo avvocato.accade colCome appena avuto modo di anticipare, ilindi matrimonio (sia religioso che solo civile) si può raggiungere solo dopo la separazione. Quest’ultima rappresenta infatti un momento di transizione, in quanto si pone in essere con la ...