Calciomercato Roma, idea Cavani per l’attacco: Mourinho dà il via libera (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo nel mirino Cavani per rinforzare l’attacco. C’è anche il benestare di Mourinho La Roma cerca un’altra punta di valore da affiancare a Tammy Abraham e nelle ultime ore avrebbe preso quota, secondo quanto riportato da El Nacional, la pazza idea Edinson Cavani. L’uruguaiano è svincolato e non disdegnerebbe un ritorno in Italia. In giallorosso il Matador potrebbe avere quel ruolo da protagonista che altrove potrebbe essergli precluso, incarnando alla perfezione l’identikit dell’attaccante che Mourinho avrebbe chiesto alla società. Cavani potrebbe essere il leader, in campo e nello spogliatoio, che cerca lo Special One che avrebbe poi la possibilità di schierarlo come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022): i giallorossi avrebbero messo nel mirinoper rinforzare. C’è anche il benestare diLacerca un’altra punta di valore da affiancare a Tammy Abraham e nelle ultime ore avrebbe preso quota, secondo quanto riportato da El Nacional, la pazzaEdinson. L’uruguaiano è svincolato e non disdegnerebbe un ritorno in Italia. In giallorosso il Matador potrebbe avere quel ruolo da protagonista che altrove potrebbe essergli precluso, incarnando alla perfezione l’identikit dell’attaccante cheavrebbe chiesto alla società.potrebbe essere il leader, in campo e nello spogliatoio, che cerca lo Special One che avrebbe poi la possibilità di schierarlo come ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - DiMarzio : #SerieA | La @USCremonese ha chiuso l’accordo con la @OfficialASRoma per l’acquisto a titolo definitivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - FainaChing : Se sarebbe per me porterei subito Cristiano #Ronaldo alla #Roma #calciomercato #erfaina #deching - asromaliveit1 : ?? Secondo quanto riporta il Correire dello Sport, #Mourinho è stato beffato dal West Ham per Aguerd. Lo Special On… -