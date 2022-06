Calciomercato Milan – Per Sanches è corsa con il PSG | Napoli defilato

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, per aumentare il budget servono le cessioni: #Leao garantirebbe un tesoretto ma la dirigenza ha altri piani - cmdotcom : #Milan, la verità sull’intrigo #RenatoSanches-#EnzoFernandez: dall’incontro con #Moncada alla clausola, tutti i det… - DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - gargano_miki : Dopo #Messi all' #Inter e #Modric al #Milan finalmente in #SerieA arriva #Neymar alla #Juventus #calciomercato - CalcioNews20192 : RENATO SANCHES - MILAN | SKRINIAR - PSG | TUTTO IL MEGLIO DEL CALCIOMERCATO -

... come sempre in diretta sul canale Twitch di.it, per lo speciale dedicato al mercato in Serie A: tutte le ultime sulle strategie di, Inter, Roma e Juventus, con un approfondimento ...Il francese è tornato nel mirino deldopo lo stallo per Renato Sanches. Occhio pure ad incontri con Vigorelli per Zaniolo. La Roma continua a valutare Nicolò 60 milioni, non un euro di meno. Si ...Il Milan rimane attaccato a Renato Sanches, ma se salta è pronto Fernandez del River Plate. Renato Sanches al Milan sembrava ormai cosa fatta, ma purtroppo il temporeggiare della dirigenza rossonera, ...Nonostante il ritardo dell'annuncio del rinnovo di Maldini e Massara, il Milan continua a muoversi ul mercato sia in entrata che in uscita. Per cercare di ...