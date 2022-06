Beyoncé è tornata con il nuovo singolo Break My Soul (Di martedì 21 giugno 2022) Finalmente il ritorno di una delle vere regine del pop. Beyoncé si è fatta attendere e a sei anni da Lemonade ha fatto il suo comeback con Break My Soul, singolo che anticipa l’uscita dell’album Renaissance, in uscita il prossimo 29 luglio. E la data scelta per la pubblicazione del pezzo che segna la sua ricomparsa sulla scena musicale non è stata causale, oggi infatti è il solstizio d’estate. Beyoncé brings in the summer solstice. Break MY Soul midnight EST. pic.twitter.com/BgB54woO5s — Columbia Records (@ColumbiaRecords) June 20, 2022 Ritornello martellante, un ritmo che entra dento, sound dance anni 90, tamarro al punto giusto, questo singolo mi ha conquistato al primo singolo. Sembra un pezzo uscito dalla serie Pose, per quanto ... Leggi su biccy (Di martedì 21 giugno 2022) Finalmente il ritorno di una delle vere regine del pop.si è fatta attendere e a sei anni da Lemonade ha fatto il suo comeback conMyche anticipa l’uscita dell’album Renaissance, in uscita il prossimo 29 luglio. E la data scelta per la pubblicazione del pezzo che segna la sua ricomparsa sulla scena musicale non è stata causale, oggi infatti è il solstizio d’estate.brings in the summer solstice.MYmidnight EST. pic.twitter.com/BgB54woO5s — Columbia Records (@ColumbiaRecords) June 20, 2022 Ritornello martellante, un ritmo che entra dento, sound dance anni 90, tamarro al punto giusto, questomi ha conquistato al primo. Sembra un pezzo uscito dalla serie Pose, per quanto ...

