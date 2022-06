Pubblicità

GoalItalia : 'Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, Raul, Dybala, Cannavaro: ho giocato con tanti campioni' ???? Higuain analizza la… - _Irwin_smile_ : RT @SandroS1915: Così già da Ottobre 2021, ma è vietato dirlo... #Marotta #Dybala #Inter - xbennybale : RT @PParis1412: Ieri a cena con Zanetti: 400 cuori nerazzurri a suon di cori abbiamo creato atmosfera da stadio. Emozione alle stelle. Il c… - DanielaImpinto : Ma come hanno fatto a mandarti via?Come hanno fatto a buttare 7 meravigliosi anni via così?Come si potrà andare ava… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Dybala, l’ex Palermo in amichevole: finta e gol su assist di Vinicius -

La Gazzetta dello Sport

Ha postato unmentre fa terapie in piscina con un messaggio: "Passo dopo passo, giorno dopo ... le auto di lusso, il giallo della nascita Ore 0t:00 - Inter, a che punto è(G. De Carolis) ...Pauloe Joaquin Correa si danno al tennis durante le loro vacanze in Florida , e lo fanno nello ... https://www.sportface.it/wp - content/uploads/2022/06/1849D1A7A44D708786A5B1B5F0D941A5__... Dybala, finta e gol su assist di Vinicius in amichevole Vacanze con partita speciale per Paulo Dybala, obiettivo di mercato dell'Inter: l'argentino ha preso parte in Florida a "The Beautiful Game", amichevole benefica tra due squadre capitanate dagli ex ...Inter pronta a chiudere il doppio colpo legato a Lukaku e Dybala. Il volto noto di Sky Sport Fabio Caressa dice la sua ...