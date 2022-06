Ucraina: si apre la settimana storica del responso UE (Di lunedì 20 giugno 2022) Per il Presidente Volodymyr Zelensky in Ucraina “inizia una settimana storica, una delle più importanti dal 1991. Sentiremo la risposta dell’Unione europea sullo status di candidato dell’Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva della Commissione e alla fine della settimana avremo la risposta del Consiglio europeo”. Gli ultimi aggiornamenti dall’Ucraina Sebbene inizi la settimana storica in Ucraina, dalle dichiarazioni del Presidente riguardo l’approvazione dell’Unione Europea emerge oltre l’impazienza ed la positività anche la convinzione che proprio in questi giorni i russi intensificheranno gli attacchi sul territorio ucraino. Secondo quanto riportato dal coendo delle forze armate ucraine è quasi certo che gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Per il Presidente Volodymyr Zelensky in“inizia una, una delle più importanti dal 1991. Sentiremo la risposta dell’Unione europea sullo status di candidato dell’. Abbiamo già una decisione positiva della Commissione e alla fine dellaavremo la risposta del Consiglio europeo”. Gli ultimi aggiornamenti dall’Sebbene inizi lain, dalle dichiarazioni del Presidente riguardo l’approvazione dell’Unione Europea emerge oltre l’impazienza ed la positività anche la convinzione che proprio in questi giorni i russi intensificheranno gli attacchi sul territorio ucraino. Secondo quanto riportato dal coendo delle forze armate ucraine è quasi certo che gli ...

