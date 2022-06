“Siamo dalla parte di Putin”. Rampini distrugge Draghi: vergogna Italia sull'Ucraina (Di lunedì 20 giugno 2022) Federico Rampini è scatenato nell'attaccare la politica Italiana e il governo di Mario Draghi per il (non) sostegno dato all'Ucraina nella guerra con la Russia. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite in collegamento nella puntata del 20 giugno di Controcorrente, programma serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, ed è furioso per il comportamento del nostro esecutivo: “L'Italia aveva già promesso poche armi per non dare fastidio a nessuno dei cosiddetti pacifisti che ci sono in giro, ma ad oggi di armi ne ha fornite così poche che Siamo dietro all'Estonia e alla Lettonia, che 1,8 milioni di abitanti, meno della provincia di Milano. Sono balle le discussioni politiche sulle armi, si discute di cose che non esistono. L'Italia dovrebbe avere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Federicoè scatenato nell'attaccare la politicana e il governo di Marioper il (non) sostegno dato all'nella guerra con la Russia. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite in collegamento nella puntata del 20 giugno di Controcorrente, programma serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, ed è furioso per il comportamento del nostro esecutivo: “L'aveva già promesso poche armi per non dare fastidio a nessuno dei cosiddetti pacifisti che ci sono in giro, ma ad oggi di armi ne ha fornite così poche chedietro all'Estonia e alla Lettonia, che 1,8 milioni di abitanti, meno della provincia di Milano. Sono balle le discussioni politichee armi, si discute di cose che non esistono. L'dovrebbe avere ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : @FurioGarbagnati @fsaraceno @DomaniGiornale Il vantaggio di imitare ciò che non siamo come lo giustifichiamo a 2586… - fffitalia : Domani la seconda udienza della causa allo stato Italiano per inazione climatica. Siamo in mezzo a una delle più gr… - TIM_music : ?? Dalla title track a 'Tra silenzi (Roma)' immergiti nella musica di @imalexwyse. Qual è il brano che adori di più?… - msxgre : E NOI SIAMO CHIUSI IN DELLE CLASSI DOVE L’UNICO FILO D’ARIA ARRIVA DALLA FINESTRA DEL BAGNO CIAO AMICI BUONA MATURI… - Alexfacchinetti : RT @la_helka: @cravera82 @Eddy6404 @Resistenza1967 Tra noi e vaccinati è lo stesso,con la differenza che i secondi subiscono parecchi eff.c… -