Scontro Conte-Di Maio | dal Consiglio M5S niente sanzioni al ministro e mezza retromarcia sullo stop alle armi a Kiev

(Di lunedì 20 giugno 2022) Alnazionale M5S si decide di non decidere. Dopo l’escalation di toni tra il leader Giuseppee ildegli Esteri Luigi Di, ormai ai ferri corti da giorni sul tema dell’invio di ulterioriall’Ucraina, dall’organo di vertice del Movimento non arriva nessun verdetto. Nessuna sanzione a DiNé sull’espulsione del titolare della Farnesina, che pure il vice presidente Riccardo Ricciardi, in un’intervista a La Repubblica aveva lasciato presagire evocando “provvedimenti” nei confronti del”che da capo politico ha espulso persone per cose molto meno gravi”. Né sulla risoluzione delle polemiche sulla quale i 5 Stelle potrebbero, alla fine, ripiegare su una versione più sfumata, senza forzare...

Se invece anche stavolta lodovesse incancrenirsi e andare per le lunghe, Di Maio sembra ... E cioè limiti l'azione dello stessoche, al pari di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, è ...Le crepe tra i pentastellati sono sempre più profonde. Prima il botta e risposta tra Di Maio esugli scarsi risultati alle comunali, poi la crisi innescata dalla bozza di risoluzione con cui un gruppo di senatori chiede di non inviare più armi in Ucraina. Di Maio: 'Mi attaccano con odio. ...i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...In realtà ha detto di sì al divieto del terzo mandato, che escluderebbe la sua ricandidatura (ma per lui, e non per i suoi, la deroga da parte di Conte è scontata). E dunque perché lo scontro Forse ...