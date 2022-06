Raffaella Cancellieri presidente regionale di Federpreziosi-Confcommercio Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 giugno 2022)– contitolare della gioielleria “Donne e Monili” di Sorrento e una lunga esperienza alle spalle come dirigente apicale della Regione– è la nuovadi. Con oltre 300 imprese associate, operanti sia nel commercio che nella produzione di gioielli,rappresenta la più numerosa organizzazione di categoria del comparto in. L’assemblea ha proceduto inoltre all’elezione del Consiglio Direttivo, dei Presidenti provinciali. La, si legge in una nota, “ha sottolineato la necessità di far rientrare il settore orafo campano nella programmazione dei Fondi Europei ...