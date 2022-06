Politiche 2023: Renzi, Lupi & C. esonerati con una legge su misura dall’obbligo di raccolta firme per presentare le liste (Di lunedì 20 giugno 2022) Politche 2023: resta l’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni? Per alcuni sì, per altri no. Una norma cucita su misura per alcuni partiti, a partire da +Europa di Emma Bonino e Noi con l’Italia di Maurizio Lupi. Per garantire la partecipazione elettorale alle Politiche del 2023, evitando il fastidio della raccolta firme. Passaggio che invece sarà obbligatorio per altri partiti, come Alternativa e Potere al popolo. Il decreto election day, arrivato all’esame dell’Aula della Camera, presenta ancora una volta qualche escamotage, la “solita” deroga. “È il tipico emendamento porcata di fine legislatura che vuole favorire le forze Politiche di maggioranza e danneggiare le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Politche: resta l’obbligo di raccogliere leper la presentazione dellealle prossime elezioni? Per alcuni sì, per altri no. Una norma cucita super alcuni partiti, a partire da +Europa di Emma Bonino e Noi con l’Italia di Maurizio. Per garantire la partecipazione elettorale alledel, evitando il fastidio della. Passaggio che invece sarà obbligatorio per altri partiti, come Alternativa e Potere al popolo. Il decreto election day, arrivato all’esame dell’Aula della Camera, presenta ancora una volta qualche escamotage, la “solita” deroga. “È il tipico emendamento porcata di fine legislatura che vuole favorire le forzedi maggioranza e danneggiare le ...

