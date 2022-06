Pensione di reversibilità, l’incremento che pochi conoscono: richiesta di arretrati fino a 30.000 euro (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarebbe possibile un aumento per chi riceve la Pensione di reversibilità. Aumenti fino ad una cifra di 30.000 euro. Ecco i dettagli. La Pensione di reversibilità è erogata dall’INPS. Questa spetta quando un coniuge viene a mancare. Così da la possibilità all’altra parte di avere una certa sicurezza economica. Quando si parla di Pensione di reversibilità lo si fa essendo nel campo di erogazioni non automatiche. Ma per chi la riceve, però, ci sarebbe un piccolo plus economico. Si potrebbero ottenere arretrati fino a 30.000 euro. Come ogni incentivo o bonus, i requisiti da rispettare sono vari. Il più richiesto è il limite del reddito annuale. Un reddito che non deve essere superiore ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022) Sarebbe possibile un aumento per chi riceve ladi. Aumentiad una cifra di 30.000. Ecco i dettagli. Ladiè erogata dall’INPS. Questa spetta quando un coniuge viene a mancare. Così da la possibilità all’altra parte di avere una certa sicurezza economica. Quando si parla didilo si fa essendo nel campo di erogazioni non automatiche. Ma per chi la riceve, però, ci sarebbe un piccolo plus economico. Si potrebbero ottenerea 30.000. Come ogni incentivo o bonus, i requisiti da rispettare sono vari. Il più richiesto è il limite del reddito annuale. Un reddito che non deve essere superiore ...

