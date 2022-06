Nuova rissa a “Non è l’arena”, disoccupato contro il renziano Faraone: «Ci togliete da mangiare» (Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora una rissa verbale ma molto accesa dagli studi di Non è l’arena su La7. Argomento il lavoro che non c’è, e il reddito di cittadinanza di cui molti, anche tra le file del governo, riconoscono la debolezza, E chiedono che sia riformato. Nell’ultima puntata di ieri Massimo Giletti ha dovuto gestire la rabbia di un disoccupato in collegamento esterno. L’uomo, percettore di reddito di cittadinanza, si è letteralmente scagliato contro Davide Faraone, già senatore del Pd oggi in Italia Viva di Matteo Renzi. rissa a “Non è l’arena”: disoccupato contro Faraone “Ci vuole togliere il piatto di pasta a tavola, ci stiamo attaccando al ridicolo. Non è umanità questa, è vergognoso“. Così il difensore del contributo mensile, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Ancora unaverbale ma molto accesa dagli studi di Non èsu La7. Argomento il lavoro che non c’è, e il reddito di cittadinanza di cui molti, anche tra le file del governo, riconoscono la debolezza, E chiedono che sia riformato. Nell’ultima puntata di ieri Massimo Giletti ha dovuto gestire la rabbia di unin collegamento esterno. L’uomo, percettore di reddito di cittadinanza, si è letteralmente scagliatoDavide, già senatore del Pd oggi in Italia Viva di Matteo Renzi.a “Non è”:“Ci vuole togliere il piatto di pasta a tavola, ci stiamo attaccando al ridicolo. Non è umanità questa, è vergognoso“. Così il difensore del contributo mensile, ...

