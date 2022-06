Nuoto, Thomas Ceccon: la consacrazione di un fuoriclasse potenzialmente senza limiti. Tutte le gare a cui potrà puntare (Di lunedì 20 giugno 2022) Qualcuno, spingendosi oltre, aveva addirittura parlato di talento sprecato riferendosi a Thomas Ceccon nel momento delle scelte delle gare da disputare in prospettiva olimpica. Per tanti era il mistista del futuro e la scelta di puntare su 100 dorso e 100 stile libero era dovuta a una pigrizia di fondo che traspariva magari quando, a 16 anni, i suoi pensieri non erano rivolti solo alla piscina. Togliersi di dosso l’etichetta di guascone irriverente e un po’ sfaticato non è stato semplice per il nuotatore veneto che oggi è salito sul tetto del mondo in tutti i sensi nei 100 dorso, coronando un sogno che ne chiama tanti altri. “Sono maturato” ci teneva a dire dopo le interviste post gara a Glasgow nel dicembre del 2018 e la maturazione, come è normale che sia, era in atto realmente ma non tutti se ne sono resi conto. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Qualcuno, spingendosi oltre, aveva addirittura parlato di talento sprecato riferendosi anel momento delle scelte delleda disputare in prospettiva olimpica. Per tanti era il mistista del futuro e la scelta disu 100 dorso e 100 stile libero era dovuta a una pigrizia di fondo che traspariva magari quando, a 16 anni, i suoi pensieri non erano rivolti solo alla piscina. Togliersi di dosso l’etichetta di guascone irriverente e un po’ sfaticato non è stato semplice per il nuotatore veneto che oggi è salito sul tetto del mondo in tutti i sensi nei 100 dorso, coronando un sogno che ne chiama tanti altri. “Sono maturato” ci teneva a dire dopo le interviste post gara a Glasgow nel dicembre del 2018 e la maturazione, come è normale che sia, era in atto realmente ma non tutti se ne sono resi conto. La ...

Pubblicità

Eurosport_IT : THOMAS CECCON È CAMPIONE DEL MONDO! ??????????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Ceccon - Eurosport_IT : Impazziamo per l'espressione di Thomas Ceccon dopo l'oro iridato e il record del mondo ???? #FINABudapest2022 |… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI, THOMAS CECCON ORO NEI 100 DORSO Con 51.60 record del mondo per l'Italiano #SkySport… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Due medaglie d’oro e un record del mondo per l’Italia nella terza giornata di gare ai Mondiali in vasca lunga di Budapest. Suona… -