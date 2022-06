Nuoto: Mondiali, Razzetti in finale nei 200 farfalla (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - Alberto Razzetti si qualifica per la finale dei 200 farfalla ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurro realizza il settimo tempo in 1'54"87 a oltre due secondi dall'ungherese Krisztof Milak, il più veloce in 1'52"39. Eliminato invece Giacomo Carini, dodicesimo in 1'55"74. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - Albertosi qualifica per ladei 200ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurro realizza il settimo tempo in 1'54"87 a oltre due secondi dall'ungherese Krisztof Milak, il più veloce in 1'52"39. Eliminato invece Giacomo Carini, dodicesimo in 1'55"74.

