Manchester City: Guardiola non esclude un addio eccellente (Di lunedì 20 giugno 2022) In occasione della presentazione di un evento benefico a Barcellona, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso...

Manchester City: l'alternativa a Cucurella è nell'Arsenal Commenta per primo Secondo quanto raccolto dal Mirror , oltre a Marc Cucurella il Manchester City sta monitorando la situazione dell'esterno mancino dell'Arsenal Kieran Tierney su indicazione di Pep Guardiola. Barcellona, possibile trasferimento per Umtiti Pere Guardiola , fratello del boss del Manchester City Pep Guardiola e presidente del consiglio di amministrazione del Girona , ha dichiarato alla radio spagnola Cadena SER che non si può escludere ... Milan News Manchester City: Guardiola non esclude un addio eccellente In occasione della presentazione di un evento benefico a Barcellona, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso sul futuro di Bernardo Silva: "Ad oggi posso dire che sarà ancora con ...