L' obiettivo numero 2 di Putin è in Italia Lady Zelensky a Forte dei Marmi

(Di lunedì 20 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta, ormai sono quattro mesi chebombarda il Paese nemico. La Russia sembra ormai aver conquistato la quasi totalità del Donbass ma l'impressione della Nato è che non voglia certo fermarsi lì. Il segretario Stoltenberg ha avvertito il mondo: "Il conflitto potrebbe durare anni". Intanto - si legge sulla Nazione - si è sparsa la voce che la moglie disi trovi in. Olena Zelenska nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Sono l'2 dei russi, dopo mio marito". La moglie del presidente ucraino Volodymyrè rimasta a lungo in un luogo segreto ma, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata adei, nell’ormai famosa villa di via Civitali a Vittoria Apuana, acquistata anni fa ...

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @antosalatino: #DiMaria ha voluto attendere un ultimo confronto con il @FCBarcelona I blaugrana però hanno accantonato la candidatura… - Vincenzo140893 : RT @antosalatino: #DiMaria ha voluto attendere un ultimo confronto con il @FCBarcelona I blaugrana però hanno accantonato la candidatura… - hbk_89 : RT @antosalatino: #DiMaria ha voluto attendere un ultimo confronto con il @FCBarcelona I blaugrana però hanno accantonato la candidatura… - yutomanga : RT @antosalatino: #DiMaria ha voluto attendere un ultimo confronto con il @FCBarcelona I blaugrana però hanno accantonato la candidatura… - antosalatino : #DiMaria ha voluto attendere un ultimo confronto con il @FCBarcelona I blaugrana però hanno accantonato la candid… -

'So che avremmo voluto un risultato diverso', ha detto la2 Adriana Lastra , che ha poi ... 'Avevamo l'di mobilitare l'elettorato, ma non lo abbiamo raggiunto', ha dichiarato da parte ...Potenziata anche l'assistenza telefonica, per soddisfare un maggiordi utenti e gestire ... è "unstrategico e un servizio essenziale" per l'Agenzia. Lo sviluppo dei processi di ...All'interno del programma Vision2030, il marchio giapponese di articoli sportivi mette a segno nuovi obiettivi green grazie all'utilizzo di ...Obiettivo della nuova circolare è quello di "far evolvere sempre più in senso digitale il modello dell'assistenza", offrendo servizi online nuovi o ulteriormente potenziati, in modo da ridurre progres ...