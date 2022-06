Ius Scholae | Fico | “In Aula venerdì 24 giugno È provvedimento di civiltà | assurdo che i ragazzi che studiano qui siano senza cittadinanza”

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Dobbiamo continuare il percorso di integrazione, cooperazione, e inclusione. Abbiamo calendarizzato in Parlamento il tema einapproderà lo lus, che io penso che sia undi assoluta”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, alla Fondazione Banco di Napoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. “È giusto che idopo aver fatto un ciclo scolastico possano essere cittadini italiani. Oggi ci sono delle persone che fanno 10 anni di ciclo scolastico, parlano non solo italiano ma anche i nostri dialetti e non hanno laitaliana”. Se approvato, ilconsentirebbe aiarrivati in Italia prima dei 12 anni di acquisire la ...

