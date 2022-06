(Di lunedì 20 giugno 2022) L'incendio è partito domenica pomeriggio da un falò in campagna. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro tutta la notte per evitare che le fiamme si avvicinassero alle ...

MediasetTgcom24 : Imperia, brucia ancora la collina di Taggia: elicotteri in azione #autostradaa10 #imperia -

L'incendio è partito domenica pomeriggio da un falò in campagna. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro tutta la notte per evitare che le fiamme si avvicinassero alle ...l'entroterra di Arma di Taggia pic.twitter.com/YHTJlF5enU Gabriele Scarzello (@... Sulla A10 è segnalato fumo intenso tra i caselli die Taggia. La strada collinare della Valle ...L'incendio è partito domenica pomeriggio da un falò in campagna. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro tutta la notte per evitare che le fiamme si avvicinassero alle case ...TAGGIA - Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari per spegnere l'incendio boschivo che si è sviluppato nel pomeriggio di domenica a Taggia. Già dall'alba operativi due canadair e ...