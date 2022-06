E Pilato prova l' exploit a 17 anni - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 20 giugno 2022) Benedetta, 17, è in finale iridata dei 100 rana con il secondo cronosì, Castiglioni no. Ancora una volta la più giovane del lotto (17) dimostra maggiore freddezza rispetto all'...

Benedetta, 17 anni, è in finale iridata dei 100 rana con il secondo cronosì, Castiglioni no. Ancora una volta la più giovane del lotto (17 anni) dimostra maggiore freddezza rispetto all'esperta 24enne varesina, brava al mattino come spesso le capita, meno al ...... che punterà anche agli Europei di Roma (11 - 21 agosto), forte di 28 elementi, cia partire ... Con Paltrinieri, Quadarella,, Ceccon e Martinenghi, poi, avremo tanta classe in acqua ... E Pilato prova l’exploit a 17 anni Pilato si è qualificata per la finale con il secondo miglior tempo: arriverà una medaglia La giovanissima nuotatrice tarantina Benedetta Pilato ha superato brillantemente le qualificazioni dei mondia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NICOLO' MARTINENGHI CAMPIONE DEL MONDO NEI 100 RANA LE PAGELLE DEI MONDIALI IL MEDAGLIERE GENERALE DEI MONDIALI DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E P ...