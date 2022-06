Cremonese, tutto fatto per Milanese della Roma: i dettagli (Di lunedì 20 giugno 2022) La Cremonese ha trovato l’accordo con la Roma per Milanese: il centrocampista arriva a titolo definitivo La Cremonese ha trovato l’accordo con la Roma per consegnare ad Alvini il secondo acquisto estivo. Stiamo parlando di Tommaso Milanese, centrocampista classe 2002, che ha terminato la sua stagione in B con l’Alessandria. Braida porta avanti l’idea dei giovani e chiude un buon colpo a cifre davvero irrisorie perché Milanese verrà pagato 750 mila euro più bonus alla Roma, con i giallorossi che si tengono anche una percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Laha trovato l’accordo con laper: il centrocampista arriva a titolo definitivo Laha trovato l’accordo con laper consegnare ad Alvini il secondo acquisto estivo. Stiamo parlando di Tommaso, centrocampista classe 2002, che ha terminato la sua stagione in B con l’Alessandria. Braida porta avanti l’idea dei giovani e chiude un buon colpo a cifre davvero irrisorie perchéverrà pagato 750 mila euro più bonus alla, con i giallorossi che si tengono anche una percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Tutto fatto per #Milanese alla #Cremonese ?? - iamfakeC : al fanta l’anno prossimo sarò costretta a giocare con il portiere della cremonese i difensori della salernitana tut… - LucaPavia4 : @jacopoformia Colpo di grande prospettiva… ormai al tifoso medio va bene tutto… in sostanza siamo ormai a livello di Cremonese o Lecce… - ArenaSportiva1 : Il futuro di Emanuel #Vignato è tutto da scrivere. Il giocatore è seguito da #Monza, #Cremonese e #Sassuolo. Stando… - Rioda__ : @PolliceAzzurro Se non mi sbaglio stiamo parlando di una squadra che PER TUA AMMISSIONE E GRAFICI é seconda solo al… -