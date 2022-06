Covid, crollano le vendite di igienizzanti e mascherine: oltre il 50% in meno rispetto a un anno fa (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra il 13 e il 19 giugno sono saliti gli acquisti dei tamponi fai da te, ma quello che 'preoccupa' sono i numeri degli altri dispositivi di sicurezza in netto calo rispetto al 2021. Sono i dati di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) Tra il 13 e il 19 giugno sono saliti gli acquisti dei tamponi fai da te, ma quello che 'preoccupa' sono i numeri degli altri dispositivi di sicurezza in netto caloal 2021. Sono i dati di ...

Pubblicità

sardanews : Altalena Covid nell’Isola, crollano i nuovi contagi ma oltre 14mila sardi sono in isolamento - infoitinterno : Altalena Covid nell'Isola, crollano i nuovi contagi ma oltre 14mila sardi sono in isolamento - salvo_costadura : @MattyInterista Io d estate lavoro di più poi le barriere Covid crollano, i Green pass non sono richiesti dappertut… - maispourquoi31 : RT @Carlino_Fermo: Crollano i contagi. Cinque comuni Covid free - Carlino_Fermo : Crollano i contagi. Cinque comuni Covid free -