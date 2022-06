Così Meta sta creando il visore che renderà la Realtà Virtuale indistinguibile dal mondo reale (Di lunedì 20 giugno 2022) Mark Zuckerberg in persona ci ha guidati (virtualmente) alla scoperta delle tecnologie su cui Meta sta lavorando per creare un visore per la Realtà Virtuale in grado di offrire un'esperienza indistinguibile dalla Realtà e allo stesso tempo compatto e leggero. C'è già il progetto di un primo prototipo, Mirror Lake.... Leggi su dday (Di lunedì 20 giugno 2022) Mark Zuckerberg in persona ci ha guidati (virtualmente) alla scoperta delle tecnologie su cuista lavorando per creare unper lain grado di offrire un'esperienzadallae allo stesso tempo compatto e leggero. C'è già il progetto di un primo prototipo, Mirror Lake....

Pubblicità

zuppaiaia : @dietnam Uuuuuh non avevo letto 'in miniera'. Allora vado di 1, però tornando a casa dei miei, così risparmio sul m… - Digital_Day : Un visore in grado di superare il test di Turing visivo: immagini virtuali indistinguibili da quelle reali. Meta ha… - daniela79_em : RT @spreadyourl3gs: Il vero problema di Ermal Meta è che potrebbe cantare qualsiasi cosa ed io comunque lo ascolterei. Ma perché è così bra… - MutiLeonilde : RT @ferrarisergio4: Andiamo, dove, sai che non lo sò... oggi non ho meta, sono in difficoltà, il sole così forte...mi toglie l'anima, senza… - rjnnvgan : @apqcalypse @cerasella_ no allora c’ero prima io se vuoi facciamo a metà ma così no. -