Caterina Balivo, il risveglio impensabile: un contrattempo, un colpo di brezza e tutto scivola – VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) Caterina Balivo si gode i tepori del relax, i raggi del sole la rendono sirena e accendono il nuovo giorno di luce e sorprese. Si appresta ad un riposo assoluto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 giugno 2022)si gode i tepori del relax, i raggi del sole la rendono sirena e accendono il nuovo giorno di luce e sorprese. Si appresta ad un riposo assoluto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

NapoliClick : Caterina Balivo aiuta mamme single in cerca dell'anima gemella - CatelliRossella : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune - Tv - ANSA - solospettacolo : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune - fisco24_info : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune: Conduttrice torna con due show, a giugno su Tv8 e luglio su Rai2 - pieceleb72 : La bellissima Caterina Balivo approfitta del sole smagliante che colpisce tutt Europa -