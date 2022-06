Calciomercato Udinese: Marino toglie Udogie dal mercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Pierpaolo Marino che toglie di fatto Udogie, seguito da Juve e Inter, dal mercato in uscita dell’Udinese Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sul futuro di Destiny Udogie, terzino che piace molto all’Inter e alla Juventus. Di seguito le sue parole. Marino – «L’Udinese non vende giocatori dopo un anno. Udogie ha molto attenzioni su di sé, ma non ha ancora raggiunto il valore giusto. Sarebbe un errore venderlo sottocosto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Le parole di Pierpaolochedi fatto, seguito da Juve e Inter, dalin uscita dell’Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per fare il punto sul futuro di Destiny, terzino che piace molto all’Inter e alla Juventus. Di seguito le sue parole.– «L’non vende giocatori dopo un anno.ha molto attenzioni su di sé, ma non ha ancora raggiunto il valore giusto. Sarebbe un errore venderlo sottocosto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

