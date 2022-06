Calcio: Szczesny, 'ho ancora tre anni di contratto con la Juve e vorrei rispettarlo' (Di lunedì 20 giugno 2022) Torino, 20 giu. - (Adnkronos) - "Ho ancora 3 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine". Lo ha detto il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, in un'intervista a Przegld Sportowy, in merito al suo futuro. "Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus", aggiunge il 32enne polacco. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Torino, 20 giu. - (Adnkronos) - "Hodie se mi vorranno tenereportarlo a termine". Lo ha detto il portiere dellantus Wojciech, in un'intervista a Przegld Sportowy, in merito al suo futuro. "Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta dellantus", aggiunge il 32enne polacco.

