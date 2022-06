Billie Eilish: «Ho un rapporto terribile con il mio corpo: è come un brutto amico che mi segue ovunque» (Di lunedì 20 giugno 2022) «Ho un rapporto orribile con il mio corpo da quando ho 11 anni». È la cruda confessione di Billie Eilish al Sunday Times in occasione del Glastonbury, il festival musicale del Regno Unito che tra il 22 e il 26 giugno vedrà esibirsi diversi artisti, tra cui Paul McCartney, Noel Gallagher e Diana Ross. 20 anni e 65 milioni di dischi già venduti, la cantante di Los Angeles confessa di aver iniziato solo ultimamente a guardare il proprio fisico con meno angoscia. «Ero una bambina – racconta – quando mi fu diagnosticata la sindrome di Tourette», un disturbo neurologico caratterizzato da tic motori e fonatori incostanti. «Il mio corpo lo immagino come il mio brutto amico. Ma mi piace che sia mio e che mi accompagni ovunque vada. È ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) «Ho unorribile con il mioda quando ho 11 anni». È la cruda confessione dial Sunday Times in occasione del Glastonbury, il festival musicale del Regno Unito che tra il 22 e il 26 giugno vedrà esibirsi diversi artisti, tra cui Paul McCartney, Noel Gallagher e Diana Ross. 20 anni e 65 milioni di dischi già venduti, la cantante di Los Angeles confessa di aver iniziato solo ultimamente a guardare il proprio fisico con meno angoscia. «Ero una bambina – racconta – quando mi fu diagnosticata la sindrome di Tourette», un disturbo neurologico caratterizzato da tic motori e fonatori incostanti. «Il miolo immaginoil mio. Ma mi piace che sia mio e che mi accompagnivada. È ...

