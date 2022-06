(Di lunedì 20 giugno 2022) “Un’ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai …”, cantavano, nel 1967, gli Showmen. Laera quelladi. Pino Daniele gli dedicò l’, “Nero a metà” (Emi – 1980), uscito poco dopo la sua scomparsa: il 6 ottobre 1979. Nero a metà come l’amico sassofonista James Senese, entrambi figli della guerra. Il padre diera un soldato pellerossa americano che si era innamorato di una donna di Piscinola. A distanza di quarant’anni dalla sua scomparsa, il sassofonista Pino Ciccarelli e il pianista Sasà Priore gli hanno dedicato, “”, unprodotto da Francesco Senese per Afrakà, l’etichetta di Lino Vairetti. Il cantante degli Osanna ha realizzato anche le foto del disco e gli ha prestato: la chitarra di Pasquale ...

_Nico_Piro_ : si conferma essere da capo di Stato l’unico politico rimasto all’Occidente e da Pastore di anime l’unica voce con i… - ilfattoblog : 'Torna “Un’ora sola ti vorrei', un omaggio strumentale alla voce di Mario Musella, a quarant'anni dalla sua scompar… - 21fc1b31328d42f : @Siciliano741 @francotaratufo2 @sissiisissi2 @LupiBilello @GiuseppeConteIT Il movimento è complesso le varie anime… - bloogirlfriend : RT @chiaracosedi_: parliamo fino a notte fino a perdere la voce e le lacrime diciamoci tutto tutto quello che non ci diremmo mai scambi… - legnettx : RT @chiaracosedi_: parliamo fino a notte fino a perdere la voce e le lacrime diciamoci tutto tutto quello che non ci diremmo mai scambi… -

Il Fatto Quotidiano

Il film parte dall'album iconico Ladel padrone , con il suono e la messa in opera/scena dell'... una grande preghiera collettiva diper Franco Battiato". "Essere stato coinvolto in Invito ......Paolo Conte è ritornato a Roma dopo la pandemia e ha infiammato per due serate le migliaia di... scriveva solo per altri, che secondo lui avevano lapiù giusta. Per fortuna per noi, alla ... Anime, la voce inconfondibile di Mario Musella torna in un album strumentale