Addio al giornalista Oriano De Ranieri, grande esperto di Puccini (Di lunedì 20 giugno 2022) Morto a Lucca, in ospedale, il giornalista Oriano De Ranieri, 74 anni, riconosciuto profondo conoscitore della figura del maestro Giacomo Puccini. Laureato in lettere all’Universita’ di Pisa, giornalista dal 17 dicembre 1979, Oriano De Ranieri ha lavorato prima nella sua citta’ e poi a Milano nella redazione centrale del quotidiano Avvenire, poi, per oltre 20 anni a La Nazione’ nella redazione di Lucca. Cordoglio viene espresso dal presidente Sandro Bennucci, da tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana e da Antonio Lovascio, con tutto il Gruppo dei giornalisti seniores, i quali di Oriano De Ranieri ricordano “la passione per la musica e le comuni radici” che “l’hanno spinto ad approfondire la conoscenza di Giacomo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Morto a Lucca, in ospedale, ilDe, 74 anni, riconosciuto profondo conoscitore della figura del maestro Giacomo. Laureato in lettere all’Universita’ di Pisa,dal 17 dicembre 1979,Deha lavorato prima nella sua citta’ e poi a Milano nella redazione centrale del quotidiano Avvenire, poi, per oltre 20 anni a La Nazione’ nella redazione di Lucca. Cordoglio viene espresso dal presidente Sandro Bennucci, da tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana e da Antonio Lovascio, con tutto il Gruppo dei giornalisti seniores, i quali diDericordano “la passione per la musica e le comuni radici” che “l’hanno spinto ad approfondire la conoscenza di Giacomo ...

