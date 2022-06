Abortire è come uccidere una figlia? Il video shock della ginecologa (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul web è diventato virale il video di una ginecologa che paragona letteralmente l’omicidio di un bambino, nel caso specifico la dottoressa cita il caso della piccola Elena Del Pozzo, a un aborto in gravidanza dicendo che sono esattamente la stessa cosa. Le parole scioccanti di Monica Calcagni, così si chiama la ginecologa, hanno avuto un’eco enorme su internet e sono stata anche denunciate dall’avvocata Cathy La Torre, che ha riportato integralmente il video della dottoressa sul suo profilo Instagram. “Tutti quelli che accusano la madre di Elena Del Pozzo sono poi quelli che non accusano le donne che abortiscono e ammazzano i loro figli. Solo che quelli non sono mai nati, quindi non li hanno mai tenuti in braccio, in grembo o allattati. Ma non è la stessa cosa?”, dice la donna ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul web è diventato virale ildi unache paragona letteralmente l’omicidio di un bambino, nel caso specifico la dottoressa cita il casopiccola Elena Del Pozzo, a un aborto in gravidanza dicendo che sono esattamente la stessa cosa. Le parole scioccanti di Monica Calcagni, così si chiama la, hanno avuto un’eco enorme su internet e sono stata anche denunciate dall’avvocata Cathy La Torre, che ha riportato integralmente ildottoressa sul suo profilo Instagram. “Tutti quelli che accusano la madre di Elena Del Pozzo sono poi quelli che non accusano le donne che abortiscono e ammazzano i loro figli. Solo che quelli non sono mai nati, quindi non li hanno mai tenuti in braccio, in grembo o allattati. Ma non è la stessa cosa?”, dice la donna ...

