Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea fanno un annuncio inaspettato (Di domenica 19 giugno 2022) Procede a gonfie vele la relazione tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, tanto che la coppia ha stupito i fan con un annuncio inatteso. In effetti, è passato solo un mese da quando Veronica ha scelto il suo Matteo negli studi di Uomini e Donne. Da subito molto interessata a lui, la loro conoscenza ha avuto però degli alti e bassi. La frequentazione della Rimondi con l’altro corteggiatore, Andrea Della Cioppa, aveva messo in crisi Farnea. Il veneziano, infatti, aveva avuto un vero e proprio blocco, ma con la dolcezza di Veronica la situazione si è poi sbloccata ed il dolce epilogo è arrivato. Da quando hanno abbandonato il trono classico, Veronica e ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 giugno 2022) Procede a gonfie vele la relazione tra, tanto che la coppia ha stupito i fan con uninatteso. In effetti, è passato solo un mese da quandoha scelto il suonegli studi di. Da subito molto interessata a lui, la loro conoscenza ha avuto però degli alti e bassi. La frequentazione dellacon l’altro corteggiatore, Andrea Della Cioppa, aveva messo in crisi. Il veneziano, infatti, aveva avuto un vero e proprio blocco, ma con la dolcezza dila situazione si è poi sbloccata ed il dolce epilogo è arrivato. Da quando hanno abbandonato il trono classico,e ...

