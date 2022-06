Triathlon, Seregni di bronzo nella World Cup in Messico: “Ho sofferto molto ma sono felice” (Di domenica 19 giugno 2022) Splendida medaglia di bronzo per Bianca Seregni nella World Thriatlon Cup di Hutualco, in Messico. L’azzurra in volata è riuscita a conquistare la terza piazza, cedendo il passo solo alla tedesca Annika Koch e alla canadese Emy Legault. E’ la prima medaglia internazionale di stagione per la giovane triatleta classe 2000. “Ho sofferto molto in questa gara ma sono felice – ha commentato l’azzurra – Ho nuotato molto bene ma capita spesso che poi nel ciclismo mi raggiungano, ho dovuto rallentare e abbiamo formato un gruppo molto grande, poi finalmente è arrivata la gara di corsa. Conosco Emy Legault ed è una brava ragazza, abbiamo sofferto molto insieme per il secondo e ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Splendida medaglia diper BiancaThriatlon Cup di Hutualco, in. L’azzurra in volata è riuscita a conquistare la terza piazza, cedendo il passo solo alla tedesca Annika Koch e alla canadese Emy Legault. E’ la prima medaglia internazionale di stagione per la giovane triatleta classe 2000. “Hoin questa gara ma– ha commentato l’azzurra – Ho nuotatobene ma capita spesso che poi nel ciclismo mi raggiungano, ho dovuto rallentare e abbiamo formato un gruppogrande, poi finalmente è arrivata la gara di corsa. Conosco Emy Legault ed è una brava ragazza, abbiamoinsieme per il secondo e ...

Pubblicità

sportface2016 : #Triathlon, #Seregni di bronzo in Messico: 'Ho sofferto molto, ma sono felice' - ZerounoTv : Bronzo per Seregni nella World Triathlon Cup di Huatulco - Giornaleditalia : #italpresssport Bronzo per Seregni nella World Triathlon Cup di Huatulco - Italpress : Bronzo per Seregni nella World Triathlon Cup di Huatulco -