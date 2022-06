Torre del Greco | violenta rissa all’esterno di un noto bar | 22enne picchiato a sangue

Pubblicità

SkyTG24 : Torre del Greco, lite sul lungomare: 22enne in ospedale - Prima_Vera56 : @Fred56x @JuzCilsxx Zangrillo idolatrato e osannato finché ha dichiarato che,al San Raffaele,i ricoverati erano in… - iltirreno : Nelle splendide immagini del nostro Fabio Muzzi, ecco la Torre di Pisa illuminata tra i fuochi d'artificio in occas… - RetwittL : RT @SalaLettura: per la finestra veniva il sole,e il mare, sotto, cantava. Cantava l’azzurro amante, cingendo la torre tristissima di tene… - richard_mincio : @Alberto03939268 Vieni mai a Torre del Lago? -

MONFALCONE Dalla Turris Octava avvistavano i Saraceni, dalla Rocca gli uscocchi. Sempre pirati erano. DaGreco a Monfalcone, dalla "bassitalia" ai "confini con la Jugo" per curare dolori alla schiena, raddrizzare ossa, silenziare lo stridere di muscoli affaticati. Sempre con il sorriso sulle ......rientra in un servizio alto impatto svolto dai carabinieri oplontini con la collaborazioneNucleo Cinofili Sarno. Focus sul sabato sera di Via Gino Alfani, centro focale della movida di...Arrestato per evasione, ma anche per furto. I militari lo hanno trovato in sella a una bici elettrica rubata poco prima in Corso Umberto I a Torre Annunziata. Ri-sottoposto ai domiciliari, ...Controlli della movida e non solo. Nel corso del servizio Alto Impatto dei carabinieri di Torre Annunziata è stato scoperto un sistema di sicurezza per evitare i controlli al palazzo dei Tittoni. Dopo ...