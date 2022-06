Scherma, Rossella Gregorio agguanta l’argento agli Europei nella sciabola. Titolo all’azera Bashta (Di domenica 19 giugno 2022) Diventano nove le medaglie dell’Italia agli Europei di Antalya. Rossella Gregorio si mette al collo un argento di spessore, cedendo in finale all’azera Anna Bashta, che ha regalato al suo paese il secondo Titolo nella Scherma. La sciabolatrice campana è stata sconfitta con il punteggio di 15-9 in un assalto che ha visto l’azzurra quasi sempre ad inseguire l’avversaria. E’ comunque un bellissimo argento quello di Gregorio, alla seconda medaglia individuale della carriera in un Europeo dopo il secondo posto ottenuto a Tbilisi nel 2017. Formidabile la rimonta dell’azzurra in semifinale sulla francese Sara Balzer (bronzo insieme alla polacca Cieslar), con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Diventano nove le mede dell’Italiadi Antalya.si mette al collo un argento di spessore, cedendo in finaleAnna, che ha regalato al suo paese il secondo. Latrice campana è stata sconfitta con il punteggio di 15-9 in un assalto che ha visto l’azzurra quasi sempre ad inseguire l’avversaria. E’ comunque un bellissimo argento quello di, alla seconda meda individuale della carriera in un Europeo dopo il secondo posto ottenuto a Tbilisi nel 2017. Formidabile la rimonta dell’azzurra in semifinale sulla francese Sara Balzer (bronzo insieme alla polacca Cieslar), con ...

