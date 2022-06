Scherma, Europei 2022: gli spadisti azzurri deludono e si fermano ai sedicesimi (Di domenica 19 giugno 2022) Inizia nel peggiore dei modi la terza giornata degli Europei di Antalya per l’Italia. Nella prova individuale di spada maschile nessun azzurro è riuscito ad andare oltre ai sedicesimi di finale, interrompendo il cammino verso il podio con davvero larghissimo anticipo. I soli Andrea Santarelli e Federico Vismara erano arrivati almeno fino ai sedicesimi, ma entrambi sono stati sconfitti. Il primo si è arreso in un assalto molto combattuto contro lo svizzero Max Heinzer, che si è imposto per 15-13; mentre il secondo non ha avuto scampo contro il francese Yannick Borel, che si è imposto anche abbastanza nettamente per 15-7. Eliminazione ai trentaduesimi, invece, per Davide Di Veroli, che è stato battuto dallo slovacco Lukas Johanides con il punteggio di 15-13. Non è addirittura riuscito a superare la fase a gironi Gabriele Cimini, che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Inizia nel peggiore dei modi la terza giornata deglidi Antalya per l’Italia. Nella prova individuale di spada maschile nessun azzurro è riuscito ad andare oltre aidi finale, interrompendo il cammino verso il podio con davvero larghissimo anticipo. I soli Andrea Santarelli e Federico Vismara erano arrivati almeno fino ai, ma entrambi sono stati sconfitti. Il primo si è arreso in un assalto molto combattuto contro lo svizzero Max Heinzer, che si è imposto per 15-13; mentre il secondo non ha avuto scampo contro il francese Yannick Borel, che si è imposto anche abbastanza nettamente per 15-7. Eliminazione ai trentaduesimi, invece, per Davide Di Veroli, che è stato battuto dallo slovacco Lukas Johanides con il punteggio di 15-13. Non è addirittura riuscito a superare la fase a gironi Gabriele Cimini, che ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - Federscherma : #Antalya Europei Assoluti Fioretto Maschile È TRIPLETTA AZZURRA ?? ORO PER DANIELE GAROZZO ?? ARGENTO PER TOMMASO… - Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - giampodda : RT @antogar78: @Gazzetta_it Berrettini alla seconda finale in 7 giorni, bronzo mondiale in staffetta nel nuoto, medaglie su medaglie agli… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Santarelli e Vismara accedono ai sedicesimi - #Scherma #Europei #DIRETTA: -