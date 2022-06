Reazione a Catena | vittoria ' permanente' per Piante Grasse | ' Per il rotto della cuffia'

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 giugno 2022) Si torna a fare festa a, con il trio chiamato ''. I campioni del momento si stanno dimostrando preparati e svelti, ma questa volta hanno rischiato grosso con 'Le notti in bianco' di Taranto. Quest'ultimo nome è stato scelto appositamente perché, durante le loro notti in bianco, i tarantini si sono preparati per giocare nel game show di mamma Rai. Nell'arcopuntata ci sono stati dei fuori programma, come quando Marco Liorni ha deciso di coinvolgere il pubblico in studio. Al momento decisivo, si è notata l'agitazione di una concorrente e il conduttore le ha chiesto spiegazioni. E poi ancora, il finale, quello che è culminato con i festeggiamenti ed un grande entusiasmo., Marco Liorni trascina il pubblico al centro ...