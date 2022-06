Papà salva le figlie e muore, bagnina salva un uomo in mare: giornata da incubo sulle spiagge pugliesi (Di domenica 19 giugno 2022) Con il forte vento di maestrale che negli ultimi giorni ha reso il mare agitato e indomabile, sul litorale brindisino si è consumata ieri una giornata da incubo . Un uomo di 47 anni di Bitonto (Bari) ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) Con il forte vento di maestrale che negli ultimi giorni ha reso ilagitato e indomabile, sul litorale brindisino si è consumata ieri unada. Undi 47 anni di Bitonto (Bari) ...

