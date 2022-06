Morto a 18 anni Tyler Sanders, l’attore di “Just Add Magic: Mystery City” è deceduto per cause da accertare: si attende l’autopsia (Di domenica 19 giugno 2022) È Morto a 18 anni Tyler Sanders, l’attore che ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie Prime Video “Just Add Magic: Mystery City“. Il decesso è avvenuto giovedì scorso a Los Angeles ma è stato ufficializzato solo oggi dal suo agente a Variety: al momento non si conosce la causa della sua scomparsa, sarà l’autopsia in programma nei prossimi giorni a rivelarla. Sanders ha iniziato a recitare a 10 anni, partecipando a diversi cortometraggi. Ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo importante nel 2017, quando ha interpretato la versione giovane del protagonista Sam Underwood in un episodio di “Fear the Walking Dead“. Tra le altre apparizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Èa 18che ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie Prime Video “Add“. Il decesso è avvenuto giovedì scorso a Los Angeles ma è stato ufficializzato solo oggi dal suo agente a Variety: al momento non si conosce la causa della sua scomparsa, saràin programma nei prossimi giorni a rivelarla.ha iniziato a recitare a 10, partecipando a diversi cortometraggi. Ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo importante nel 2017, quando ha interpretato la versione giovane del protagonista Sam Underwood in un episodio di “Fear the Walking Dead“. Tra le altre apparizioni ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo rende noto la sua famiglia. #ANSA - Agenzia_Ansa : Lutto nel cinema, addio all'attore francese Jean-Louis Trintignant. Tra i suoi film più celebri: 'E Dio... creò la… - robertosaviano : Cosimo provò per tutta la vita a diventare un capo. Era figlio di un re di camorra e si credeva predestinato. Ma no… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Morto a 18 anni Tyler Sanders, l’attore di “Just Add Magic: Mystery City” è deceduto per cause da accertare: si attende l… - FQMagazineit : Morto a 18 anni Tyler Sanders, l’attore di “Just Add Magic: Mystery City” è deceduto per cause da accertare: si att… -