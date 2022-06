Messa in tv oggi domenica 19 giugno 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 19 giugno 2022) Messa in tv domenica 19 giugno 2022. domenica, quindi giorno tanto atteso per i fedeli perché chi può andrà fisicamente in chiesa per la Messa. Chi non può, per qualsiasi motivo, non deve disperarsi: la liturgia verrà trasMessa anche in diretta tv o streaming: ecco dove, gli orari e i canali dove guardarla per restare aggiornati. Messa in tv 19 giugno 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria in Piano (Biella). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus in diretta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022)in tv19, quindi giorno tanto atteso per i fedeli perché chi può andrà fisicamente in chiesa per la. Chi non può, per qualsiasi motivo, non deve disperarsi: la liturgia verrà trasanche intv o: ecco dove, glie i canali dove guardarla per restare aggiornati.in tv 19: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadalla Cattedrale di Santa Maria in Piano (Biella). Poi, alle 12 ci sarà ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus in...

